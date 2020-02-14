Более 34 тысяч дел рассмотрел за год административный суд в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном административном суде города Нур-Султана состоялся брифинг с участием представителей средств массовой информации по подведению итогов работы суда и оправление правосудия в свете последних изменений и дополнений, внесенных в Кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С приветственным словом выступил председатель административного суда Уалихан Рахматуллаев.

«По итогам 2019 года в специализированный межрайонный административный суд поступило порядка 36 736 административных дел. Из них судом были рассмотрены 34 591 дело. В 2018 году поступило 33 317 административных дел. В прошлом году наш суд рассмотрел на 3,5 тысяч дела больше, чем в 2018 году. Также стоит отметить и нагрузку суда. По итогам 2019 года за один месяц каждым судьей было рассмотрено порядка 240-250 дел. В среднем за год нагрузка судьи составила 2700-2800 дел. Согласно нормативу нагрузки судьи, каждая судья должна рассмотреть около 80 дел в месяц. Хотелось бы отметить, что показатели наших судей высокие. В прошлом году также увеличился состав нашего административного суда. Если раньше у нас работали 13 судей, теперь же работают 14», - пояснил Уалихан Рахматуллаев.

Также он рассказал о реализации пилотного проекта «Ночной суд» и о дальнейшей работе суда в вечернее время. В своем выступлении Уалихан Рахматуллаев отметил, что пилотный проект «Ночной суд», стартовавший в конце 2018 года, показал высокий результат эффективности.

«В 2019 году были скорректированы 56 постановления. А в 2018 году – 53 постановления.

Наш суд большое количество дел рассматривает на апелляционной и кассационной инстанции. На апелляционной инстанции 37 постановления утратили силу, а 17 постановлении были изменены», - добавил председатель административного суда.

Уалихан Рахматуллаев подчеркнул, что внесенные изменения в КоАП по ускоренному рассмотрению дел позволят восстановить нарушенное право потерпевшего, а по делам о дорожно-транспортных правонарушениях позволят сократить срок выплаты страховыми компаниями.