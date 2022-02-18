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Более 339 тысяч костанайцев полностью вакцинировались от КВИ

18 Февраля 2022 13:34
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Более 339 тысяч костанайцев полностью вакцинировались от КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайском областном информационном штабе озвучили данные по эпидемиологической ситуации в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«17 февраля в Костанайской области зарегистрировано 105 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,19%. 97 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью. Из числа инфицированных лиц 93 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных», - сообщили в облштабе.

Стоит отметить, что больше всего заболевших зафиксировано в Рудном - 25 случаев в сутки. В Костанае чуть меньше - 23 случая. В Житикаре – 10, по 8 случаев в Денисовском и Костанайском районах, Карабалыкский район – 7, по 5 случаев в Аулиекольском и Мендыкаринском районах, в Аркалыке – 4, по 2 случая в Лисаковске, Алтынсаринском, им.Б.Майлина и Федоровском районах, по 1 случаю в Камыстинском и Узункольском районах.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 17 февраля 2022 год зарегистрировано 52 788 случаев COVID-19, выздоровевших больных при этом– 51 085. С 1 февраля 2021 года в регионе провакцинировались первым компонентом 356 058 человек, вторым - 339 706.

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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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