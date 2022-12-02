Более 338 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через Портал соцуслуг в 2022 году в РК

2 Декабря 2022, 14:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года через Портал социальных услуг (далее – Портал) порядка 304,3 тыс. лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации (далее – ТСР), 7,2 тыс. – услуги жестового языка, 26,9 тыс. – услуги индивидуального помощника. Также через Портал оформлено 105 тыс. заказов на гарантированные социальные пакеты (далее – ГСП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказать вид помощи можно подтверждением, с помощью электронной цифровой подписи услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно доставкой либо самовывозом.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает: предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 827 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 287 поставщиков ТСР, более 25 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 649 жестового языка, 93 санаторно-курортного лечения и 69 поставщиков ГСП.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.