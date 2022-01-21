Более 336 тысяч костанайцев прошли полный курс вакцинации от КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В ходе брифинга в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Юрий Севостьянов рассказал о том, как проходит в Костанае вакцинация ревакцинация, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На утро 21 января в Костанайской области первым компонентом привито 358 034 человека (60,1%) от подлежащего населения, полный курс вакцинации получили 336 993 человека (56,6%),- сообщил Ю. Севостьянов. — Первый компонент прививки Comirnaty Pfizer/BioNTech получили 7408 человек, среди беременных от 16 до 37 недель - 117, кормящих - 1463, а также детей и подростков старше 12 лет - 5828. Второй компонент получили 4376 человек, среди них 3518 дети и подростки с 12 по 17 лет, 796 кормящих женщин, 62 беременных».

Вместе с тем, ревакцинацию в регионе получили уже более шестидесяти тысяч костанайцев.

Ранее сообщалось о том, что в связи с ростом числа заражённых КВИ, в Костанайской области ужесточают карантинные меры.