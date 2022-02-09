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Более 330 тысяч подростков полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане
9 Февраля 2022 08:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована новая информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против COVID-19 в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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На 8 февраля первой дозой препарата Comirnaty (Pfizer) провакцинировано 586 500 п одростков, 27 879 б еременных женщин, 90 791 к ормящая женщина.
Второй дозой привиты:
- подростки – 330 001;
- беременные женщины – 18 030;
- кормящие женщины – 54 819.
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