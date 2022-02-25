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Более 330 тысяч горожан прошли скрининг за год в столице

25 Февраля 2022 18:10
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Более 330 тысяч горожан прошли скрининг за год в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в Нур-Султане скрининговые исследования прошли свыше 334 тысяч человек, что составило 99% от плана. Это позволило выявить различные заболевания у 18,5 тысяч (6%) человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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На отчётной коллеги Управления общественного здравоохранения столицы за 2021 год рассказали о лечебно-профилактических мероприятиях и дали оценку медицинским организациям по проводимой работе в этом направлении.

«По итогам 2021 года в столице отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями на 9% по сравнению с предыдущим годом (с 163,9 до 180,1). Одним из важных этапов в раннем выявлении онкологических заболеваний является наличие и качественная работа смотровых кабинетов. Во многих частных организациях отсутствуют женские и мужские смотровые кабинеты. Основные причины этого – отсутствия площадей в данных организациях для открытия смотровых кабинетов, а также просто неисполнение поручений со стороны руководителей негосударственных организаций», - отметила заместитель руководителя управления Алия Рустемова.

В ведомстве сообщили, что в городе уменьшилась заболеваемость болезнями системы кровообращения. Этот показатель снизился на 15% по сравнению с предыдущим годом и составил 2736,7 на 100 тыс. населения против 3223,4 в 2020 году.

Всем организациям первичного звена было поручено наладить работу по выявлению заболеваний на уровне ПМСП, взять выявленных пациентов на Д учет и проводить их динамическое наблюдение.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Минздрав РК   #Здравоохранение  
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