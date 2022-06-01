1 Июня 2022 18:37

Более 330 лиц осуждены по январским событиям - Генпрокуратура РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целом по стране зарегистрировано 5 065 досудебных расследований, связанных с январскими событиями. Об этом сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если лица установлены, то после проведения необходимых следственных действий либо заключения процессуального соглашения, дела сразу направляются в суд. На сегодня в суд направлено 337 уголовных дел, из которых к различным мерам наказания осуждено 331 лицо», - сообщил Елдос Килымжанов.

Было отмечено, что судом по результатам рассмотрения уголовных дел об участии в массовых беспорядках, поступивших в рамках процессуального соглашения, к наказаниям, не связанным с лишением свободы, осуждено 14 лиц.

«По закону указанная категория дел рассматривается не более 10 суток. Остальные уголовные дела судами рассматриваются в среднем до двух месяцев. Это обусловлено тем, что по делу необходимо провести судебное следствие, выслушать все стороны уголовного процесса, рассмотреть их доводы», - пояснил Елдос Килымжанов.