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Более 33 тысяч вызовов обслужила скорая в Казахстане за 1 января

3 Января 2023, 14:54
Более 33 тысяч вызовов обслужила скорая в Казахстане за 1 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В праздничные новогодние дни возрастает нагрузка на службу экстренной медицинской помощи. За сутки работы 1 января службой скорой медицинской помощи по Казахстану принято и отработано 33370 вызовов, что на 20% выше средней обращаемости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

При этом вызовы первой категории срочности (например поводы: боли в груди, шок, остановка дыхания и другие случаи) составляют 4%.

На вторую категорию срочности приходится 23% вызовов, или 23 575. К этой категории относятся вызова с поводом: нарушение ритма сердца, атипичные боли или изолированная травма и другие.

На вызова по третьей категории срочности бригады СМП выезжали более чем в 9,5 тысяч случаев (28%).
Самую большую долю выездов составляет четвертая категория (обострение хронических заболеваний) - 45% вызовов.


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