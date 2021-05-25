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    16:15, 25 Май 2021 | GMT +6

    Более 33 тысяч человек прошли полный курс вакцинации в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за сутки зарегистрировали 45 новых инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ситуация ухудшается второй день. Буквально вчера, 24 мая, резко возросло число инфицированных. Область по распространению коронавируса находится в «желтой» зоне.

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 45 новых случаев 39 – с симптомами заболевания.

    Больше всего инфицированных выявили в Петропавловске – 29 человек. Девять – в Тайыншинском районе, по два – в Акжарском и М. Жумабаева, по одному – в Есильском, Мамлютском и Уалихановском районах.

    «Лабораторные анализы у 43 граждан отобрали по эпидемиологическим показаниям и у двоих - с целью эпиднадзора. В области ПЦР-исследования проводят четыре лаборатории. За период пандемии всего проведено 340 009 исследований, из них 4,3%, или 14 527 с положительным результатом. За истекшие сутки проведено 443 исследования», - проинформировали в пресс-службе.

    В регионе продолжается вакцинация населения против коронавируса. По информации пресс-службы управления здравоохранения, первый компонент вакцины получили 69 374 человека, полный курс вакцинации прошли 33 350 североказахстанцев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация Регионы Казахстана Акимат Общество Статистика Минздрав РК
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