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Более 33 тыс. мест в общежитиях планируют подготовить для студентов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Апреля 2022, 10:46
Более 33 тыс. мест в общежитиях планируют подготовить для студентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проект госзаказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях в 2022 году опубликован на сайте открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в случае утверждения документа, КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева предстоит приготовить 370 мест, Казахскому национальному исследовательскому техническому университету имени К.И. Сатпаева – 550 мест, Казахстанскому инженерно-технологическому университету – 188 мест, Южно-Казахстанской медицинской академии – 250 мест.

С полным списком можно ознакомиться на сайте открытых НПА.

В данный момент документ находится на публичном обсуждении до 29 апреля 2022.

В общей сложности планируется подготовить 33400 мест.

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