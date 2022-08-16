Более 33% составил рост экспорта обработанных товаров РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров доложил об экономических показателях за первое полугодие в регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Шымкенте и Алматы, а также в Алматинской и Жетысуской областях. Снижение наблюдается в Улытауской, Абайской, Атырауской и Карагандинской областях», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Также по его словам, вырос и внешнеторговый оборот страны.

«В январе-июне текущего года внешнеторговый оборот вырос на 39,4 % и составил 63,7 млрд долларов, в том числе показатель по экспорту вырос на 56 % и составил 42,2 млрд долларов. При этом, экспорт обработанных товаров вырос на 33,5 % до 12 млрд долларов. Импорт товаров составил 21,5 млрд долларов, торговый баланс составил 20,8 млрд долларов», - отметил министр.

Как сообщал ранее глава Миннацэкономики, среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, торговля, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и горно-добывающая промышленность. Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 4,5 %.

Инвестиции выросли в госуправлении и социальном обеспечении на 99,2 %, образовании на 75 %, в торговле и здравоохранении на 26 %, в операциях по недвижимому имуществу на 20 %, в строительстве на 14,8 %.