Более 33 млрд тенге потрачено на оборудование спасателей за последние годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно пересмотра мероприятий по модернизации имеющейся пожарно-спасательной техники и пожарно-технического оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Дорожной карте «О материально-техническом оснащении подразделений гражданской защиты на 2018-2020 годы» (совместный приказ МВД и МФ по согласованию с акиматами) приобретено 597 единиц техники различного назначения, более 22 тыс. единиц пожарно-спасательного оборудования и снаряжения на общую сумму 33,4 млрд тенге. Соответствующей Дорожной картой на 2021 – 2023 годы (совместный приказ МЧС и МФ по согласованию с акиматами) предусмотрено приобретение 731 единицы пожарно-спасательной техники, 21362 единиц пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования и 9492 единиц специального снаряжения на общую сумму 47,9 млрд тенге», - написал Роман Скляр в своем ответе .

По его словам, реализация данной Дорожной карты позволит повысить уровень технической оснащенности пожарно-спасательных подразделений на 18 %. В текущем году местными исполнительными органами запланировано приобретение 192 единиц автотехники различного назначения и 1543 единиц оборудования и снаряжения на общую сумму 8,7 млрд тенге.

«Республиканской бюджетной комиссией поддержано выделение в 2022 году средств из республиканского бюджета в размере 2,1 млрд тенге для закупа 39 единиц пожарной техники. Кроме того, 24 сентября текущего года на заседании Высшего совета по реформам Главой государства одобрен национальный проект «Безопасная страна», в рамках которого до 2025 года предусмотрены мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, повышению уровня готовности сил и средств гражданской защиты, в том числе за счет создания пожарных депо и противопожарных формирований, приобретения воздушных судов, оснащения воинских частей гражданской обороны», - заключил заместитель Премьер-министра.



