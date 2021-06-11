Более 33 млн тенге заплатили костанайцы за нарушение карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года мониторинговыми группами Костанайской области проверено 22 750 объектов на соблюдения ими карантинных мер. По результатам проверок было выявлено более 500 нарушений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

К административной ответственности привлечены 473 человека. Общая сумма штрафов составляет 33 919 698 тенге. При этом нарушителями карантинного режима стали 130 физических лиц, которые проводили массовые мероприятия, не соблюдали масочный режим в общественных местах. Сумма штрафов на физических лиц составляет 6 219 876 тенге.

Основные нарушения, которые выявляются в ходе мониторинга - это функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима ограничения, проведение массовых мероприятий.



