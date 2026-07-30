Более 32 млрд тенге в сеть инвестировал Kcell в первом полугодии 2026 года

АО «Кселл» с брендами Kcell и аctiv в первом полугодии 2026 года инвестировало более 32 млрд тенге в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Казахстана и ввело в эксплуатацию свыше 650 базовых станций по всей стране, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

Благодаря этому доступность 4G выросла до 91,37%, а 5G — до 64,29%. Более половины новых станций уже поддерживают технологию пятого поколения, которая обеспечивает более высокую скорость передачи данных и стабильную работу цифровых сервисов даже при высокой нагрузке на сеть.

Результат этих вложений подтверждается и независимыми измерениями: по итогам исследования Ookla за Q1–Q2 2026 года Kcell/activ повторно получил награду Speedtest Award в номинации Fastest Mobile Network in Kazakhstan, набрав 72,35 балла Speed Score — лучший результат среди операторов страны.

Фото: АО «Кселл»

— Инвестиции в расширение зон покрытия и модернизацию действующей сети показывают положительный эффект — растёт число абонентов, которые выбирают Kcell/activ, растёт и качество связи, которое они получают, что подтверждают и независимые оценки нашей работы, — комментирует председатель правления АО «Кселл» Аскар Жамбакин.

Фото: АО «Кселл»

Расширение сети затронуло не только крупные города. Скоростной мобильный интернет 4G впервые появился в селе Байжанкол Айтекебийского района Актюбинской области. Новые базовые станции также введены в эксплуатацию в сёлах Екпинды, Абай, Алтынтобе, Бирлик и Кенестобе Туркестанской области. В Алматинском регионе за этот период установлены 102 базовые станции 4G и 92 — 5G.

Фото: АО «Кселл»

Растет и нагрузка на сеть: средний объем мобильного трафика на одного абонента брендов Kcell и activ за год увеличился на 67,61%. Основные драйверы роста — социальные сети, видеосервисы, стриминговые платформы, онлайн-коммуникации и мобильные приложения.