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Более 327 млрд тенге выплачено в виде пособий по инвалидности и потере кормильца в РК
17 Октября 2022, 13:41

Более 327 млрд тенге выплачено в виде пособий по инвалидности и потере кормильца в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За 9 месяцев текущего года казахстанцам выплачено более 327 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца. В сентябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,8 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 7,2 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

По состоянию на 1 октября 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 534,6 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 156 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 октября2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 53 802 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 46 328тенге.


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