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Более 325 тысяч заявлений подано для приема в первые классы

30 Июля 2021 19:42
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Более 325 тысяч заявлений подано для приема в первые классы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 325 тысяч заявлений для приема в первые классы поступило от казахстанцев. Завтра - завершающий день приема документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

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«Обращаем внимание родителей на то, что завтра завершающий день приема документов. Он стартовал 1 апреля и продлится до 31 июля включительно», - отметили в ведомстве.

Такие сроки были определены для того, чтобы родители будущих школьников смогли заранее определиться со школой, вовремя сдать необходимые документы и собрать школьные принадлежности. А администрации школ – заранее комплектовать классы, закупать необходимое количество учебников, распределять часы среди учителей и определять состав педагогов в зависимости от количества классов. В связи с этим, ведомство напоминает о важности своевременной подачи заявлений для приема в 1 классы.

«Прием документов теперь длится 4 месяца, что позволит и родителям, и администрациям школ продумать подготовку к учебному процессу. Также, после 10 августа в школах начнет работу подготовительная группа, в которую по желанию родителей могут ходить дети, не посещавшие дошкольные учреждения или не прошедшие предшкольную подготовку», – отметил заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Жомарт Карамбаев.

Прием заявлений проводится в электронном формате через портал электронного Правительства Еgov.kz. Для поступления в школу необходимо представить следующие документы: документы о состоянии здоровья ребенка (паспорт здоровья ребенка №026/у-3, медсправка по форме №063/у); цифровая фотография ребенка размером 3х4 см. Заявление рассматривается 1 рабочий день.

Родителям, проживающим в регионах, которые находятся в «красной» зоне, можно представить медицинские справки по мере их получения до начала учебного года.


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#Правительство РК   #Образование   #МОН  
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