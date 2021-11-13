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Более 324 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца выплатили казахстанцам

13 Ноября 2021 10:26
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Более 324 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца выплатили казахстанцам

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по октябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 257,9 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 66,5 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«В октябре 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 25,5 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 6,7 млрд тенге. По состоянию на 1 ноября 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 524,5 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 149,7 тыс. человек», - информировали в Минтруда.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 ноября 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 48 690 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 44 793 тенге.


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