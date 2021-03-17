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Более 322 тысяч пассажиров прибыло в Казахстан международными авиарейсами
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 6 октября 2020 года международными авиарейсами прибыло более 322 тысяч пассажиров. Из них протестировано 44 805 человек, либо 14 %. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На государственной границе возобновлено авиасообщение с 14 странами. Число рейсов увеличено до 95 в неделю. Наибольшее число пребывающих пассажиров приходится на города Нур-Султан, Алматы. По-прежнему сохраняется риск завоза коронавируса из-за рубежа. С 6 октября 2020 года международными авиарейсами прибыло более 322 тысяч пассажиров. Из них протестировано 44 805 человек, либо 14 %. С положительными результатами выявлено 239 человек», - пояснил главный государственный санитарный врач Казахстана на брифинге в СЦК.
Кроме того, через автомобильные пункты пропуска государственную границу РК пересекли более 835 тысяч человек. Из них протестировано – 20%, у 809 человек выявлен положительный результат.
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