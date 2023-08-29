Более 3200 гробниц найдены среди руин возрастом более 3000 лет в Китае

СИНИН. КАЗИНФОРМ - В общей сложности 3228 гробниц были обнаружены среди руин возрастом более 3000 лет на плато в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщили археологи в понедельник. Считается, что руины, расположенные в поселке Балонг в округе Дулан, представляют собой группу, объединявшую гробницы и жилые дома, существовавшие в период между 1500 и 1000 годами до нашей эры, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

Исследовательская академия культурного наследия и археологии провинции и Северо-Западный университет Китая приступили к совместным раскопкам в 2021 году.

Ду Вэй (Du Wei), руководитель проекта археологических раскопок, сообщил, что на данный момент обнаружено три места захоронения общей площадью 120 000 квадратных метров и раскопано 52 гробницы.

По словам Ду Вэй, среди обнаруженных предметов были гончарные изделия, изделия из бронзы, нефрита, ткани, человеческие останки, а также кости животных и останки растений. Отмечается, что многочисленные находки помогут изучению культуры Нуомухон (Nuomuhong).

Культура Нуомухон — это археологическая культура бронзового века, в основном распространенная в бассейне Кайдам и прилегающих к нему районах.

Выступая на встрече экспертов на прошлой неделе, Хо Вэй (Huo Wei), профессор Сычуаньского университета, сказал, что раскопки подтвердили долгую историю бассейна Кайдам и имеют важное значение для исследования древней цивилизации Цинхай-Тибетского нагорья.