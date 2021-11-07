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Более 320 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг в 2021 году

7 Ноября 2021 22:47
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Более 320 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала через портал социальных услуг более 236 тысяч лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации, более 6 тысяч – услуги жестового языка, свыше 33 тысяч – услуги индивидуального помощника, порядка 52 тысяч – санаторно-курортное лечение. Также через портал оформлено 195 тысяч заказов на гарантированные социальные пакеты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

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Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные технические средства реабилитации можно посредством доставки либо самовывозом.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На сегодня на портале зарегистрированы 865 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 158 поставщиков технических средств реабилитации, более 15 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 257 жестового языка, 72 санаторно-курортного лечения, 135 поставщиков гарантированного социального пакета.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.


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