Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Более 320 тысяч арестов отозвано с банковских счетов  физических лиц

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Апреля 2020, 16:07
Более 320 тысяч арестов отозвано с банковских счетов  физических лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – в Казахстане с 4 по 6 апреля т.г. органами государственных доходов отозвано более 320 тысяч арестов с банковских счетов ИП и лиц, занимающихся частной практикой, для возможности получения ими социального пособия в размере 42500 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

В рамках исполнения поручения Главы государства на период действия чрезвычайного положения из Государственного фонда социального страхования начато перечисление ежемесячной социальной помощи лицам, лишившимся доходов, в связи с ведением чрезвычайного положения, в сумме 42500 тенге.

В этой связи, территориальные ДГД в ручном режиме отменяют распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам и инкассовые распоряжения, вынесенные в отношении физических лиц, состоящих на регистрационном учете в качестве ИП и лиц, занимающихся частной практикой, за исключением отнесенных к высокой степени риска.


Банки   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане