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Более 320 новых детсадов откроют до конца года в Казахстане
9 Августа 2022 10:59

Более 320 новых детсадов откроют до конца года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в Казахстане было открыто 534 детских сада на 47 тыс. мест. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведется работа по реализации национального проекта «Качественное образование «Образованная нация»». Предусмотрено 12 показателей и 20 мероприятий по детским садам, школам, колледжам и дополнительному образованию. Прошлогодние мероприятия выполнены на 100%. По шести месяцам этого года работа ведется в соответствии с планом», - сказал Асхат Аймагамбетов.

По словам министра сегодня охват дошкольным образованием детей от 2 до 6 лет составляет 88,4 %, от 3 до 6 лет - 99 %.

«Однако 6 областей не полностью выполнили свои планы. К примеру, в прошлом году в Алматинской области было открыто более 14 тыс. мест в детских садах, в Алматы - более 5 тыс. мест, а в Туркестанской и Кызылординской областях, с большим населением, введено в эксплуатацию только около 1 тыс. мест. Этого недостаточно. Благодаря внеплановому открытию дополнительных мест другими областями, например, 170% в Шымкенте и 120% в Жамбылской области, мы достигли 100% республиканского показателя. До конца текущего года планируется открыть 322 детских сада на 34 тыс. мест. По итогам первых шести месяцев открыто 140 детских садов на 12 900 мест. Прошу акиматы активно вести работу в данном направлении», - добавил Асхат Аймагамбетов.


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