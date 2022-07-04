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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:20, 04 Июль 2022 | GMT +6

    Более 320 иностранцев выдворены из Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 27 июня по 4 июля в стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». Об этом сообщила на брифинге представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стражи порядка проверяют места проживания иностранцев, строительные объекты, рынки, организации, а также работодателей иностранных граждан», - сказала Шугыла Турлыбек.

    Согласно озвученным данным, всего за период с 27 по 28 июня выявлено 3 тыс. 762 правонарушения. Из них: 1 тыс. 239 – за незаконное осуществление иностранцами трудовой деятельности, 207 – за несанкционированное использование работодателями труда иностранных граждан, 1 тыс. 509 – за несвоевременное информирование органов внутренних дел о прибытии иностранцев.

    «По решению суда из страны были выдворены 322 иностранца. 646 человек были заключены в специальные приемники для принудительного выселения», - добавила Шугыла Турлыбек.


    Теги:
    мигранты Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС Закон и право Правоохранительные органы
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