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Более 32 тысяч золотых слитков продано в 2021 году – Нацбанк РК

19 Января 2022 13:56
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Более 32 тысяч золотых слитков продано в 2021 году – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году казахстанцы купили более 32 тысяч золотых слитков общим весом 1,1 тонны. В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Нур-Султане и Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«32 326 мерных слитков общим весом 1,1 тонны проданы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в 2021 году», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Национального банка РК.

В настоящее время купить и продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью в 2021 году среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов.

«Его доля от общего объема продаж в 2021 году составляет 29% – 9 521 штука. Далее следуют 100-граммовые – 6 636 штук (21%) – и 5-граммовые – 6 136 штук (19%), 50-граммовые – 5 265 штук (16%), 20-граммовые – 4 768 штук (15%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау», - сообщили в Нацбанке.

По данным казахстанского экономиста Галымжана Айтказина, итоговые данные за 2021 года превышают статистику 2020 года на 24%.

«В денежном эквиваленте объем проданного за весь 2021 год золота составляет порядка 70 млн. USD или 30 млрд. тенге. Для сравнения, это практически равно 2% валового регионального продукта города Нур-Султан за первый квартал прошлого года. В свою очередь, подобный рост спроса на золото указывает на то, что у определенной части населения имеется довольно ощутимый прирост располагаемых доходов (вероятно, в том числе связанный с расширением доходной базы на фоне снятия пенсионных излишков)», - написал он в Telegram-канале.

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#Нацбанк Казахстана   #Общество  
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Автор:

Анеля Касымова

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