Более 32 тысяч тонн мусора собрали эковолонтеры в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области состоялся субботник, приуроченный к Всемирному дню охраны окружающей среды. Участвовали в нем более 30 тысяч человек.

Департаментом экологии по Карагандинский области совместно с управлением природных ресурсов и регулирования природопользования и ОФ «Almighty ecology» организован субботник в рамках акции «Бирге Таза Казахстан». В уборке мусора участие приняли волонтеры, сотрудники госорганов и активные жители области.

Во время субботника отходы собирали раздельно для дальнейшей передачи специализированным организациям. Для вывоза собранного мусора акиматами городов и районов была привлечена спецтехника. Ее задействовали и в расчистке несанкционированных свалок.

Также областной департамент экологии подвел итоги ежегодного республиканского конкурса «Таза болса табиғат – аман болар адамзат». В этом году он был организован в онлайн-формате.

В возрастной категории от 6 до 8 лет победил Артём Айзенах, воспитанник Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Среди детей от 9 до 12 лет первое место присуждено Сымбат Сапарғалиқызы из детской деревни «Темиртау». Также лучшим признан рисунок воспитанницы Пионерского детского дома Виолетты Коллар в возрастной категории от 13 до 16 лет.

Победители награждены грамотами, благодарственными письмами и ценными призами. Их фотографии и рисунки будут размещены на билбордах города.