Более 32 тысяч казахстанцев получат работу на время переписи населения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов рассказал о привлечении интервьюеров на период переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На время проведения переписи населения по всей стране будут временно трудоустроены 32 313 человек. Из них 6 178 человек были привлечены на первом этапе переписи, который прошел в период с 1 по 30 июня текущего года», - сказал Нурболат Айдапкелов на заседании Правительства.
По его словам, к основной переписи населения будут привлечены 26 135 переписного персонала.
«Набор интервьюеров в регионах будет осуществляться специально образованной комиссией. Будут приняты вакцинированные интервьюеры, для которых в полной мере приобретены средства индивидуальной защиты», - заключил спикер.
Ранее спикер рассказал , каким образом будет проходить перепись населения. «Перепись будет проводиться двумя способами: посредством интернет-опроса на специализированном сайте sanaq.gov.kz (с 1 сентября по 15 октября) в течение 45 дней, и традиционный сплошной опрос (с 1 октября по 30 октября), будет проведен интервьюерами с использованием электронных планшетов», - сказал Нурболат Айдапкелов.
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