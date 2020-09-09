Более 32 тысяч человек стали участниками госпрограммы «Еңбек» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За 8 месяцев в Алматы участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали более 32,8 тысячи человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

Программа реализуется по нескольким направлениям: проведение краткосрочных курсов обучения; развитие массового предпринимательства посредством выделения грантов и микрокредитов; трудоустройство на субсидируемые государством рабочие места; повышение мобильности трудовых ресурсов путем переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, с оказанием им государственной поддержки.

В информации Центра занятости населения г. Алматы в рамках реализации программы на временные рабочие места направлено 15 560 человек, из которых 1116 – на социальные рабочие места, 992 – на молодёжную практику и 13 452 – на общественные работы. На постоянные рабочие места трудоустроено 15 015 человек.

На реализацию бизнес-идей выделено 1 306 государственных грантов в размере до 200 МРП и 43 микрокредита.

На краткосрочные курсы были направлены 876 человек, которые после завершения обучения получили соответствующие рабочие места.

Так, Думан Каюпов, финансист по образованию, испытывая трудности с поиском работы, прошел обучение и стал бухгалтером.

«О такой возможности мне рассказал друг. Сказал, что можно обратиться в центр занятости, и там направят, переучат. Я решил пройти курсы бухгалтера. Хорошо себя проявил, отучился с отличием. Меня взяли на работу, работаю в этой организации до сих пор. Мне тут нравится, и оклад хороший», – поделился своими успехами Думан Каюпов.

Большим плюсом краткосрочного образования является тот факт, что заявки на требуемых специалистов подают сами работодатели.

«Это хорошее явление, когда у граждан есть выбор в трудоустройстве. Кто-то может найти работу по специальности, а кому-то можно переобучиться и получить гарантированное трудоустройство по новой квалификации. Есть и иные активные меры, такие как социальные рабочие места, общественные работы и молодежная практика», – отметил заместитель директора Центра занятости населения акимата Алматы Нуржан Ауталиф.

Как сообщалось ранее, участниками госпрограммы «Еңбек» в этом году стали 379 тысяч человек, которые получили различные виды поддержки. По направлениям центров занятости на открытые вакансии смогли трудоустроиться 130 тысяч человек, на субсидируемые государством рабочие места трудоустроено 156 тысяч. Предоставлено 5 800 льготных кредитов и 17 200 безвозмездных грантов, краткосрочное обучение основам предпринимательства проходят 34,5 тысячи граждан.