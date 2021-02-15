Более 32 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе 2021 года из республиканского бюджета было выплачено 32,1 млрд тенге, в том числе на выплату государственных социальных пособий по инвалидности – 25,4 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 6,7 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 февраля 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 521,5 тысячи человек, по случаю потери кормильца – 165,9 тысячи человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 февраля 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 48 693 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 180 тенге.