Более 32 млрд тенге требуется для укрепления материально-технической базы республиканских природоохранных организаций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О работе по укреплению материально-технической базы республиканских природоохранных организаций и государственных учреждений лесного хозяйства рассказал первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, отвечая на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации поручения Главы государства, данного на заседании оперативного штаба по ликвидации природного пожара в Костанайской области, принимается комплекс мер по укреплению материально-технической базы республиканских природоохранных организаций и государственных учреждений лесного хозяйства местных исполнительных органов», - отметил Роман Скляр.

Вице-премьер сообщил, что потребность в денежных средствах до 2027 года составляет 32,5 млрд тенге.

«Приобретение техники запланировано в рамках Комплексного плана первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023-2027 годы. В настоящее время прорабатываются вопросы финансирования», - добавил Роман Скляр.

Ранее сообщалось что более 250 млн тенге выделят на обработку лесного фонда от вредителей в Кызылординской области.