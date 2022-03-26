Более 32 млрд тенге направят на ремонт дорог в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На заседании областного общественного совета аким области Ондасын Уразалин рассказал об итогах социально-экономического развития области и предстоящих задачах на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заступив на должность в 2019 году, побывав в районных центрах и множестве сел области, я взял на себя ряд обязательств по решению наиболее актуальных вопросов населения по ремонту дорог, газификации, водоснабжению, обеспечению занятости и повышению доходов. Был составлен План мероприятий по решению этих задач», - сказал аким области.

По словам акима, за три года выросло состояние автомобильных дорог. Так, в 2018 году доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по области составляла 53 %. За последующие три года этот показатель вырос до 66,7%. При этом ежегодно ремонтировалось менее 300 километров.

В этом году в Актюбинской области планируется реализовать 201 проект по ремонту дорог общей протяжённостью 752 километра. На эти цели направят 32,3 млрд тенге.

В результате реализации плана качественной питьевой водой за 2019-2021 годы обеспечено 26 сельских населенных пунктов, газом - сразу 46 сел.

«В этом году планируем обеспечить качественной водой 50 сел, газом - 9. Таким образом, охват водоснабжением населения составит 98,5 %, газоснабжением - 93,4 %», - сообщил О. Уразалин.

В 2018 году доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по области составляла 53%. За последующие три года этот показатель вырос до 66,7%. При этом ежегодно ремонтировалось менее 300 километров. В этом году планируется реализовать 201 проект по ремонту дорог общей протяжённостью 752 километра. На эти цели направят 32,3 млрд тенге.



