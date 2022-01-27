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Более 316 тысяч человек получили вакцину «Pfizer» в Казахстане
27 Января 2022 08:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько казахстанских подростков, беременнх и кормящих женщин провакцинировано вакциной «Pfizer» на 26 января 2022 года, сообщили в МВК по нераспространению коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ».
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I-м компонентом - 582 190 человек, II-м компонентом - 316 281 человек.
Из них первой дозой:
Подростки – 476 669,
Беременные женщины – 24 646,
Кормящие женщины – 75 931
Второй дозой:
Подростки – 257 635,
Беременные женщины – 15 287,
Кормящие женщины – 43 348.
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