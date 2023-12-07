Более 315 тысяч обращений граждан и юрлиц поступило в прокуратуру за 11 месяцев

За 11 месяцев в органы прокуратуры поступило более 315 тысяч обращений граждан и юридических лиц, основная часть касалась вопросов социально-экономической сферы – 132 тысячи, треть обращений о законности досудебных расследований – 100 тысяч, также авторы выражают несогласие с судебными актами по уголовным, гражданским и административным делам – 19 тысяч, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Из них непосредственно прокурорами рассмотрено более 132 тысяч, остальные направлены по компетенции в уполномоченные органы.

Прокурорами на личном приеме принято свыше 47 тысяч граждан, в т.ч. руководством органов прокуратуры 33 тысячи, т.е. каждое третье обращение рассмотрено с участием заявителей.

По результатам их рассмотрения защищены права 59 тысяч заявителей, внесено более 5,5 тысячи актов прокурорского надзора и реагирования.



Прокуроры защитили права и интересы участников уголовного процесса по 16,5 тысячи обращениям. По ним отменили 2 тысячи незаконных процессуальных решений органов уголовного преследования (о прекращении дел, прерывании срока и т.д.), прокурорами дано 3,1 тысячи указаний по досудебным расследованиям, которые направлены на объективное разрешение дел.

К примеру, с благодарственным письмом в адрес генпрокурора обратился Телегенев, в отношении которого незаконно зарегистрировано полицией Павлодарской области уголовное дело по факту кражи леса. Установлено, что заявитель, данный лес для личных нужд приобрел в августе т.г. в РГУ «Ертіс орманы», подтверждающие документы предъявлялись полицеским при остановке его автомашины. В итоге Генеральной прокуратурой по жалобе Телегенева в сентябре т.г. уголовное дело в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления.



Одна из задач прокуратуры – защита прав граждан и предпринимателей в социально-экономической сфере. В этом направлении прокуратурой восстановлены права и интересы по 5 400 обращений.



Для удобства подачи гражданами обращений в государственные органы действует информационная система «е-Otinish», которая с помощью интернета позволяет с любой точки страны вплоть до села направить электронное обращение в уполномоченный орган и получить на него ответ. То есть, население для подачи своих обращений в государственные органы может не выезжать за пределы своего населенного пункта.



К примеру, по ИС «е-Otinish» прокурорами рассмотрено 18,5 тысячи обращений, по компетенции в уполномоченные органы направлено 44,2 тысячи.





