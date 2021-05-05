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    20:35, 04 Май 2021 | GMT +6

    Более 31 тысячи жителей Атырауской области вакцинировались от Covid-19

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За три праздничных дня в регионе от коронавирусной инфекции были привиты 3056 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

    «С 1 февраля 2021 года в регион доставлено 63 700 доз вакцин «Спутник V» и «QazVac». I компонентом от коронавирусной инфекции привиты 31690 жителей Атырауской области. II компонентом вакцинированы 8612 человек. За три дня - 1,2 и 3 мая вакцину получили 3056 человек»,- сообщает пресс-служба облздрава.

    Для массовой вакцинации населения в Атырауской области открыты 36 стационарных прививочных пунктов. Мобильный пункт вакцинации заработал в районе Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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