Более 31 тысячи проектов МСБ получили льготное финансирование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях пандемии и продолжающихся ограничений для деятельности предпринимателей, особую актуальность приобретает поддержка малого и среднего бизнеса. В этой связи, в текущем году работа по льготному кредитованию МСБ продолжается в рамках программ «Дорожная карта бизнеса 2025», «Экономика простых вещей», программы «Еңбек» и «Дорожная карта занятости», а также Программы льготного кредитования Национального Банка на пополнение оборотного капитала», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Кроме того, конечная ставка по кредитам составляет 6 % годовых, значительно расширено финансирование пополнения оборотного капитала, увеличены суммы кредитов, сняты отраслевые ограничения, запущено доступное микрокредитование субъектов микро и малого предпринимательства.

«За первое полугодие текущего года льготное финансирование получили более 31 тыс. проектов на сумму свыше 1 трлн. тенге», - заключил министр.



