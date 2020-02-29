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Более 31 тысячи многодетных семей Жамбылской области получили новое пособие

29 Февраля 2020 15:22
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Более 31 тысячи многодетных семей Жамбылской области получили новое пособие

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О выплатах государственных пособий многодетным семьям рассказали в департаменте комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На площадке региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области Ольга Катилевская отметила, что более 31 тыс. многодетных семей в Жамбылской области получили новое пособие с 1 января 2020 года на сумму 1,4 млрд тенге.

«Пособие многодетной семье назначается со дня обращения в Государственную корпорацию за назначением пособия, - пояснила спикер. - При назначении пособия многодетной семье в составе семьи учитываются рожденные, усыновленные (удочеренные), а также взятые под опеку (попечительство) дети, сводные дети, если они не учтены в семье другого родителя. При этом в составе семьи не учитываются дети, в отношении которых родители лишены родительских прав. Пособие многодетной семье назначается независимо от доходов семьи».

Рассказав обо всех нюансах выдачи государственных пособий многодетным семьям, Ольга Катилевская озвучила размеры пособий, установленных в 2020 году.

«На четверых детей выдается 16,03 месячного расчетного показателя, или 42 496 тенге. На пятерых детей - 20,04 МРП, или 53 127 тенге. На шестерых детей - 24,05 МРП – 63 757 тенге. На семерых и более детей выдается 28,06 МРП - 74 388 тенге. На сегодня уже более 32 тыс. семей по Жамбылской области являются получателями данного пособия».

Спикер отметила, что многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алка», «Кумыс алка», получившим ранее звание «Мать героиня» или награжденным орденами «Материнская слава» I - II степеней, выплачивается отдельный вид пособия, размер которого составляет 16 967 тенге. С 1 января 2020 года его получают в Жамбылской области почти 20 тысяч женщин. Выплата этого пособия сохраняется.

По данным областного акимата, в 2019 году за адресной социальной помощью обратились 51 177 семей жамбылцев. Из этого числа 14702 семьям по различным причинам было отказано в ее назначении. Жамбылцам из 36 475 семей уже выплачено более 23 млрд тенге адресной социальной помощи за прошлый год.

Отметим, что изменение механизма оказания адресной социальной помощи направлено на обеспечение прозрачности, справедливости и повышение мотивации к труду. Новый подход предусматривает введение пособия многодетным семьям без учета их доходов.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Социальная поддержка, Акимат, Общество,
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Автор:

Галина Скрипник

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