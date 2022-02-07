Более 31 тысячи казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня по стране жертвами финансовых пирамид оказались более 31 тысячи граждан. Об этом сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня по стране жертвами финансовых пирамид оказались более 31 тысячи граждан, которым причинен ущерб на сумму более 54 млрд тенге (…) Активизация мошенников связана с возросшей экономической активностью, а также тем, что население начало интересоваться инвестициями. Спрос рождает предложение. Финансовые пирамиды стали позиционировать себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность» и прочее», - заявил он в своем выступлении.

По его данным, мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Активную работу финансовые пирамиды проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект. Они создают чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками.

С. Адилов привел в пример известный случай, когда работники «Гарант 24 ломбард» предлагали схемы по приобретению движимого и недвижимого имущества по цене выше рыночной на 15-20% под условием рассрочки платежа с первоначальной выплатой 20%. После переоформления права собственности работниками имущество потерпевших реализовывалось по ниже рыночной цене. Также у граждан принимались вклады под 30-40% годовых, но в обоих случаях денежные средства вкладчикам не возвращались.

В другом случае руководители ТОО «Questra World», гарантируя высокую доходность (до 300%) от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели, стоимостью от 90 до 500 тысяч евро, с использованием виртуальной валюты.

Также создатели пирамид занимались привлечением вкладчиков с условием выплаты денежных средств с дивидентами в размере 100% (финпирамиды «Денежный дождь», «Бриллиант Лайф»).

В прошлом году окончено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Gold Company LTD». Преступная группа, состоящая из граждан Казахстана и России, завладела свыше 9 млрд тенге, обещая казахстанцам высокую прибыль от вымышленных инвестиционных проектов в интернете.

Преступными действиями виновных причинен ущерб свыше 4 тысячам граждан. В настоящее время дело рассматривается в суде.

«Можно также отметить логическое завершение уголовного дела в отношении представителей ТОО «Evolution corp.», которые в составе преступной группы привлекали деньги граждан с обещанием прибыли 100% вознаграждения в течение трех-шести месяцев, а также бонусов в размере 10% при вступлении нового клиента. Преступными действиями лиц, создавших финансовую пирамиду, нанесен имущественный ущерб более чем 2 тысячам потерпевших на сумму более 3 млрд тенге. Принятыми мерами наложен на арест на движимое и недвижимое имущество, среди которых 60 автотранспортных средств, четыре квартиры, пять земельных участков, 31 частный дом. Дело рассматривается в суде», - добавил Санжар Адилов.