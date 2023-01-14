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Более 31 тысячи бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Мангистауской области

14 Января 2023, 04:26
Более 31 тысячи бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Алкогольная продукция хранилась с поддельными учетно-контрольными марками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области совместно с областным департаментом экономических расследований выявил в поселке Шетпе факт хранения алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.

«Общее количество изъятой алкогольной продукции составило 31 099 бутылок. Зарегистрировано досудебное расследование по статье 233, части 2 УК РК», - сообщили в ведомстве.
Фото: департамент государственных доходов по Мангистауской области
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