Более 31 тысячи бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Мангистауской области

14 Января 2023, 04:26

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Алкогольная продукция хранилась с поддельными учетно-контрольными марками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области совместно с областным департаментом экономических расследований выявил в поселке Шетпе факт хранения алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.

«Общее количество изъятой алкогольной продукции составило 31 099 бутылок. Зарегистрировано досудебное расследование по статье 233, части 2 УК РК», - сообщили в ведомстве.

Фото: департамент государственных доходов по Мангистауской области