Более 31 тыс. нарушений ПДД выявлено в Казахстане в ходе рейдовых мероприятий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев сообщил о проведенных ведомством рейдовых мероприятиях по борьбе с нарушителями на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как мы все знаем, особую роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет профилактика нарушений правил дорожного движения. С этой целью широко и регулярно проводится праворазъяснительная работа среди населения. Для его организации принимаются все необходимые меры», - сказал Жандос Мураталиев на брифинге в МВД.

По его словам, в целях активизации работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и повышения доверия граждан к деятельности органов внутренних дел совместно с местными исполнительными органами, инспекцией транспортного контроля, органами здравоохранения, образования, территориальными центрами по формированию здорового образа жизни, заинтересованными институтами гражданского общества, средствами массовой информации, блогерами с 19 по 21 августа проведены рейдовые мероприятия.

«В его рамках более 31 тыс. нарушений правил дорожного движения», - заключил спикер.



