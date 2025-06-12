Более 31 тысячи деревьев высадят в этом году в Мангистауской области

На встрече выступил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Сабит Дуйсекенов с докладом, рассказав о проводимой в рамках акции «Таза Қазақстан» работе.

— В этом году в экологической акции приняли участие более 25 тысяч жителей региона, было высажено 4200 саженцев. В ходе мероприятия было мобилизовано 448 единиц техники, вывезено 3540 тонн бытовых и строительных отходов. Также через платформу Tazaqazaqstan.kz на регулярной основе поступают обращения и предложения граждан по вопросам экологии, на которые даются своевременные ответы, — сообщил Сабит Дуйсекенов.

Фото: акимат Мангистауской области

В результате проведенного в прошлом году на местном уровне космического мониторинга несанкционированных свалок отходов выявлено 68 точек выброса отходов, 64 из которых ликвидированы.



В этом направлении недавно были проведены работы по санитарной очистке в районе озера Малая Оймаша Было задействовано 26 единиц техники, за 58 рейсов вывезено 540 тонн крупногабаритного мусора.



В регионе в направлении развития инфраструктуры управления отходами рассматриваются два инвестиционных проекта за счёт АО «Жасыл Даму». Проекты будут способствовать повышению экологической устойчивости региона.



Также на систематической основе ведутся работы по озеленению. По словам Сабита Дуйсекенова, согласно плану этого года в населенных пунктах запланировано высадить 31 568 деревьев, выполнено 45% работ. К концу года этот показатель достигнет 100%.

Фото: акимат Мангистауской области

Одним из самых актуальных вопросов экологии региона является рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата». Работы временно приостановлены, однако, в целях предотвращения экологической опасности разрабатывается новый проект биологической рекультивации с учетом рекомендаций профильного министерства.



Озеленение территории запланировано на 2025–2027 годы. За этот период ланируется посадка саженцев саксаула на 400 гектарах земли в юго-западной части хвостохранилища «Кошкар-Ата».



В завершении совещания аким области Нурдаулет Килыбай подчеркнул важность экологических работ, определив конкретные поручения перед управлением.

Фото: акимат Мангистауской области





