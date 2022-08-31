Более 31 млн тенге задолжали работодатели за медстраховку в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области одной из причин роста числа незастрахованных граждан является наличие задолженности по взносам и отчислениям работодателей за своих сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала фонда социального медицинского страхования, задолженность по платежам составила 31,3 млн тенге. При этом 60% приходятся на район им. Г. Мусрепова и Тайыншинский.

«Незастрахованными считаются 97 607 жителей региона, что составляет 18,3% от общей численности. При анализе возрастной категории выяснилось, что большая часть из них имеет трудоспособный возраст - 30-40 лет (32%) и 41-50 лет (25%)», - отметила директор филиала Лариса Гордеева.

За первое полугодие за жителей Северо-Казахстанской области в фонд поступило 6,8 млрд тенге. С 2017-го года по июнь 2022-го общая сумма отчислений и взносов составила 28,4 млрд тенге, или 2,4% от поступлений по стране.



