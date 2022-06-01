1 Июня 2022 09:37

Более 31,5 млн тенге недоплачено любителями VIP-номеров в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Антикоррупционная служба Атырауской области выявила крупную недостачу при проведении мониторинга выдачи государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате проведенного мониторинга выявлены факты уклонения от уплаты государственной пошлины. По итогам проверки выданных номеров за 2019-2021 годы установлено, что госпошлина 59 человек в размере более 14 млн тенге не поступила в бюджет. Ещё у 78 человек госпошлина уплачена не полностью. Бюджет недополучил 2,7 млн тенге, а 52 услугополучателя необоснованно освобождены от уплаты госпошлины на сумму 14,4 млн тенге»,- сообщили в антикоррупционном ведомстве.

В итоге по итогам мониторинга за период 2019-2021 годы было установлено причинение ущерба государству на сумму более 31,5 млн тенге.