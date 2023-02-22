Более 3000 процедур ЭКО провели в Алматы в прошлом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор филиала Фонда социального медстрахования по Алматы Тлеухан Абилдаев сообщил, что в прошлом году по программе «Аңсаған сәби» выполнено 3010 процедур экстракорпорального оплодотворения на сумму 3,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас по республике по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева работает программа «Аңсаған сәби». Ежегодно выделяются финансовые средства для проведения процедуры ЭКО. По итогам 2022 года в Алматы выполнено 3010 процедур экстракорпорального оплодотворения на сумму 3,4 млрд тенге. Сейчас по городу в рамках договора с Фондом медицинского страхования данные услуги оказывают семь медицинских организаций», - ответил Тлеухан Абилдаев на брифинге региональной службы коммуникаций.

Процедура ЭКО относится к высокотехнологичным медицинским услугам и является дорогостоящей. Ранее она проводилась в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Однако финансирование было незначительным, в год выделялось около 900–1000 квот. А с 2021 года по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Казахстане реализуется программа «Аңсаған сәби». Это позволило увеличить количество квот в семь раз – до 7 000 в год. Процедура входит в перечень услуг ОСМС, поэтому застрахованные пациенты могут пройти ее бесплатно.

Ранее в Фонде социального медстрахования рассказали о маршруте пациента для прохождения ЭКО и ответили, кто может рассчитывать на ЭКО и в каком случае могут отказать в процедуре экстракорпорального оплодотворения.



