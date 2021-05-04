Более 3000 преступлений совершено за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз доложил о криминогенной обстановке в стране за минувшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3016 преступлений, 2001 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 14 убийств, 3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, раскрыто 33 грабежа, 463 краж чужого имущества», - сообщил Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

Ранее, Н. Ораз привел слова начальника департамента тыла МВД Кайсара Султанбаева, который рассказал о том, как проходит вакцинация среди полицейских.

«Полицейские, выполняя служебные обязанности, постоянно контактируют с населением, когда раскрывают и расследуют преступления, осматривают места происшествия, ведут допросы, обслуживают вызовы, обеспечивают безопасность на дорогах, а также несут службу на санитарных постах и участвуют в мероприятиях по обеспечению карантина. И, естественно, они подвергаются риску заражения COVID-19. Поэтому сотрудники органов внутренних дел также, как и медицинские работники, включены в приоритетную группу вакцинации от коронавируса», - отметил К. Султанбаев.