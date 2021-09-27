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    12:42, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 3000 преступлений совершено за неделю в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За неделю в Казахстане совершено 3 028 преступлений. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедшую неделю было совершено 3 038 преступлений. Из них 2 тысячи были раскрыты в течение суток. Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли 13 убийств, 15 умышленных нанесений тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, 39 ограблений и 463 хищения чужой собственности», – сказал Н. Ораз в ходе брифинга в ведомстве.

    Также официальный представитель МВД сообщил, что в Павлодаре полицейские задержали автовора.

    «Первое заявление поступило 16 сентября. Владелец автомашины марки Lexus сообщил о том, что с его автомобиля были украдены зеркала. Такие же заявление поступили в течение нескольких дней и от других людей. Подозреваемый задержан. Им оказался местный житель, 30-летнего возраста, работающий на одном из заводов», – сказал Н. Ораз.

    По его словам, похищенные зеркала задержанный прятал в подвале своего дома. При этом, он записывал, с какой автомашины были сняты зеркала. Как стало известно, сам подозреваемый является владельцем автомашины Lexus. Полицейские изъяли из жилища подозреваемого 7 пар зеркал.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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