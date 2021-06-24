Более 3000 пешеходов наказали в Жамбылской области за нарушения ПДД

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Быть разумными и осмотрительными на городских трассах призывают жителей Тараза жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Недавнее трагическое ДТП в очередной раз продемонстрировало, что Правила дорожного движения пишутся кровью жертв дорожно-транспортных происшествий. Вечером 6 мая 19-летний водитель «Lexus ES 300» на огромной скорости на центральном проспекте сбил 67-летнего пешехода, который скончался на месте происшествия. Водитель уехал с места происшествия, даже не остановившись. Как выяснилось позже, погибший пошел в магазин и переходил дорогу в неположенном месте.

Сотрудники отдела розыска МПС начали оперативно-розыскные мероприятия, был объявлен план «Перехват». Водитель позже явился в управление полиции города Тараза в сопровождении родителей, услышав распространенные по всем информресурсам призывы полиции явиться с повинной.

«На территории города батальоном патрульной полиции ежедневно проводится работа по недопущению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, - рассказал командир батальона патрульной полиции города Тараза Руслан Оразбаков. - С начала 2021 года выявлено более трех тысяч нарушений по ст. 615 КоАП РК (невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД). В сравнении с 2020 годом рост нарушений составил 48%. Несмотря на проводимую полицией работу, пешеходы не соблюдают меры предосторожности, пренебрегают Правилами дорожного движения, пересекают проезжую часть в неположенных местах. Именно поэтому участились наезды на пешеходов. Для недопущения этого пешеходы должны передвигаться по тротуарам, а пересекать проезжую часть по пешеходным переходам».

Вместе с корреспондентом МИА «Казинформ» полицейские провели рейды по нескольким самым опасным для пешеходов местам города Тараза.

В районе рынка «Кайкармет» наблюдается столпотворение общественного транспорта, легковых и грузовых машин. Пешеходы, нагруженные маленькими детьми и большими сумками, перебегают через дорогу буквально под колесами. Люди упорно не замечают два пешеходных перехода, находящихся буквально рядом, по обеим сторонам остановки. За неимением парковки все приехавшие «отовариться» выстраиваются вдоль и без того узкой трассы. Ситуация осложняется тем, что крытые павильоны на месте бывшей уличной торговли построены на «красной линии». Только на этом локальном участке в течение получаса было составлено 10 адмпротоколов по статье 615 КоАП РК, по которой нарушитель-пешеход может быть оштрафован на 2 МРП - 5 834 тенге.

«На неоднократные предупреждения люди не хотят реагировать, подчиняться законам. Как хотят – так и переходят. Здесь интенсивное движение из-за того, что поблизости находятся два рынка и весь поток транспортных средств проходит по этой улице», - пояснил командир батальона патрульной полиции города Тараза.

Еще один участок из серии самых проблемных в Таразе – это так называемое «Сельпо» по улице Сулейменова, где множество торговых заведений и стихийная автостоянка частных такси. На глазах полицейских женщина с тремя маленькими детьми ринулась перед движущимся транспортом к уже отъезжающему такси в надежде догнать его.

«Периодически здесь нарушаются Правила дорожного движения по той же статье 615 КоАП РК, и поэтому данный участок находится на контроле департамента полиции. Ежедневно батальоном патрульной полиции выдвигается сюда экипаж, который целенаправленно работает по предотвращению ДТП и недопущению наездов на пешеходов. Также здесь происходит незаконная перевозка пассажиров. Экипаж батальона патрульной полиции проводит профилактические беседы, инспекторы полиции работают. На данный момент ситуация намного улучшилась», - отметил он.

И, наконец, участок трассы на северном выезде из Тараза. Здесь 4-полосное движение, которое разграничивают высаженные посередине огромные туи. Разросшиеся деревья затрудняют видимость, провоцируя ДТП с участием автотранспорта и пешеходов.

Жители расположенного рядом Казпоселка направляются по своим делам через дорогу, игнорируя пешеходные переходы, выскакивая неожиданно на дорогу перед движущимся транспортом. Несущиеся на приличной скорости по междугородной трассе водители не успевают увидеть, что из-за елок на дорогу выходит человек. В последнее время здесь участились трагические случаи гибели пешеходов.

«В наших социальных сетях усилились гневные выпады – куда смотрит полиция? Но как переходят дорогу пешеходы – об этом пользователи интернета почему-то не задумываются. А ведь полиция Жамбылской области постоянно призывает граждан ходить только по тротуарам, а не по проезжей части, переходить дорогу только по пешеходному переходу, соблюдать Правила дорожного движения и объяснять это своим детям. Берегите себя и своих близких!», - резюмировал спикер.