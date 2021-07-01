Более 300 жителей Карагандинской области реабилитировались после COVID-19 за счёт медстрахования

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Карагандинской области курсы постковидной реабилитации прошли 313 человек. Процедуры были оплачены из средств фонда медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в этом году на реабилитацию пациентов, которые перенесли тяжёлую форму КВИ и средней степени тяжести, фонд медстрахования запланировал выделить 108,7 млн тенге. Из них 24,7 млн тенге уже направлены в реабилитационные центры области.

«С внедрением ОСМС медреабилитация вышла на новый уровень. Помимо реабилитации больных после перенесённых болезней системы кровообращения (инфаркт, инсульт), кардиохирургических, нейрохирургических и травматологических операций, сейчас особое внимание уделяется реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции. В области пройти восстановительный курс после COVID-19 можно в пяти медицинских организациях – это ТОО «Тулпар», «Медицинский центр «Жезказган», «Детский реабилитационный центр «Шипагер», «Новая поликлиника», санаторий «Березняки», – сообщили в карагандинском филиале фонда медстрахования.

В центре «Тулпар» для реабилитации пациентов после КВИ действует отдельный корпус, площадь которого составляет 2 000 кв. метров. Закуплено дополнительное оборудование, в том числе кислородные концентраторы и биоптроны. Курс восстановительного лечения длится в среднем 10 дней, он индивидуальный. Специалисты центра сначала оценивают состояние пациента, объём поражения лёгких, имеющиеся осложнения, сопутствующие заболевания. В соответствии с этими показателями пациенту назначается вибромассаж, лечение светом – на биоптроне, электрофорез, ингаляции, лечебная физкультура.

«Кроме того, у нас психологическая реабилитация проходит. У 90% пациентов наблюдается постковидная депрессия, угнетённое состояние, страх, бессонница, тревога. Психолог проводит групповые и индивидуальные занятия, показывает упражнения на расслабление», – говорит реабилитолог центра «Тулпар» Баршин Мирзаева.

Вибромассаж помогает избавиться от остаточных явлений перенесённого заболевания, таких как одышка, кашель.

«Он воздействует на лёгочную ткань и убирает эти симптомы. Назначают его на 7 дней. У биоптрона противовоспалительное, восстанавливающее действие. Он назначается на 10 дней», – пояснила физиомедсестра «Тулпара» Салтанат Махамбетова.

Карагандинка Оксана Искакова перенесла коронавирусную инфекцию в мае этого года. Она поступила в больницу с 30% поражения лёгких. На момент выписки поражение составляло 20%. Сейчас женщина уже заканчивает курс реабилитации и, по ее словам, чувствует значительное улучшение состояния.

«Когда я выписалась, мне позвонили из поликлиники и сказали, что есть реабилитация. Я после двух недель карантина сдала анализы и буквально в пятницу вечером подала заявку на портал. В воскресенье уже получила сообщение с датой госпитализации. Поступила с одышкой. Сейчас стало легче дышать, состояние улучшается», – рассказала Оксана Искакова.

На сегодняшний день все 55 коек круглосуточного стационара в центре «Тулпар» заняты. За последние два месяца в регионе вырос спрос на постковидную реабилитацию. Однако у восстановительного лечения есть и противопоказания. Реабилитационные процедуры противопоказаны пациентам, страдающим онкологическими, инфекционными заболеваниями, а также при выраженной дыхательной недостаточности и при некоторых сердечных болезнях.