Более 300 женщин-полицейских служат в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Международного женского дня акмолинские стражи порядка поздравили женщин-полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, гостями мероприятия стали действующие сотрудницы полиции, ветераны органов внутренних дел, жены и матери сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Полицейские постарались окружить вниманием каждую женщину: начальники служб и самостоятельных подразделений ведомства вручили прекрасным дамам цветы.

Сегодня в рядах акмолинской полиции наравне с мужчинами тяжелую службу несут более 300 представительниц прекрасного пола.

В честь праздника прошла торжественная церемония награждения отличившихся сотрудниц. Лучшие из лучших, имеющие отличные показатели по службе, были поощрены правами министра внутренних дел и начальника департамента полиции.

За добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, достижение высоких показателей, а также в честь празднования Международного женского дня 24 сотрудницы поощрены приказом министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Марата Ахметжанова. Заслуженные награды полицейским вручил исполняющий обязанности начальника департамента полиции полковник Ризахмет Жанбеков.

Медаль «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» украсила китель старшего участкового инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции Аккольского района, майора полиции Алмы Каиргожиной.

Под бурные овации Почетная грамота МВД Республики Казахстан вручена подполковнику полиции Алие Асылбековой. Еще ряд сотрудниц награждены грамотами и благодарственными письмами МВД.

«Правами начальника департамента полиции награждены более 120 женщин. Не остались в стороне и женщины – ветераны органов внутренних дел, вдовы и матери сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей», - добавили в ведомстве.

В завершение церемонии награждения, полковник полиции Ризахмет поздравил женщин – полицейских с праздником и пожелал успехов на службе.

«Вы вносите неоценимый вклад в охрану правопорядка, борьбу с преступностью, защиту конституционных прав и свобод граждан. Проявляя лучшие профессиональные и личностные качества, Вы достигаете высоких результатов на самых сложных направлениях оперативно-служебной деятельности. Вы добросовестно и самоотверженно несете службу наравне с мужчинами, при этом сохраняя женственность и обаяние. В этот замечательный праздник от всей души выражаю Вам признательность за проявление выдержки и стойкости, принципиальности и компетентности в работе, верности служебному долгу, преданности полицейской профессии», - отметил он.

Торжественное собрание продолжил праздничный концерт, подготовленный силами коллективов художественной самодеятельности департамента полиции.