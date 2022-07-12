Более 300 заведующих детсадами и свыше 350 директоров школ заменят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 1 августа будут заменены 317 заведующих детсадами и 383 директора школ. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Жомарт Карамбаев в ходе аппаратного совещания в министерстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приказом министра образования и науки РК №559 2021 года были определены сроки и порядок ротации первых руководителей государственных организаций образования. Разрешенный срок нахождения на должности первого руководителя в одной организации образования не превышает 7 лет. Руководители, находящиеся на должности 7 и более лет, подлежат ротации», – сказал Ж.Карамбаев.

По его словам, решения о ротации принимают комиссии в которые входят представители управлений образования областей, городов республиканского значения, районных отделов образования, методических кабинетов, СМИ в сфере образования, общественных объединений.

Как сообщил докладчик, на сегодня в РК работают 3 019 заведующих государственными детскими садами. Из них срок работы 639 превысил 7 лет. В государственных школах из 6 299 первых руководителей у 1 246 срок работы превысил 7 лет. С начала 2022 года произошла ротация 322 заведующих детскими садами. Это составляет 50% подлежащих ротации заведующих. До 1 августа из запланированных к ротации 1 246 директоров школ произошла ротация 229. Это 24% директоров, запланированных к ротации. До 1 августа планируется ротация 383 директоров школ.