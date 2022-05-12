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Более 300 выпускников претендуют на знак Алтын белгі в Карагандинской области
12 Мая 2022 22:29

Более 300 выпускников претендуют на знак Алтын белгі в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вручение аттестатов выпускникам школ пройдет 16-17 июня. Всего в регионе 11 классы оканчивают 8 789 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В школах Карагандинской области на сегодняшний день обучаются более 206 тыс. детей. В этом году претендентов на получение знака «Алтын белгі» – 363, на аттестат с отличием – 401, на аттестат с отличием среди девятых классов – 13656.

«Определены даты итоговой аттестации для учащихся 9 классов - с 28 мая по 6 июня, учащихся 11 классов - с 27 мая по 10 июня. Девятиклассники сдают четыре письменных экзамена: по казахскому/русскому языкам в форме эссе, математике, по казахскому языку и литературе/русскому языку и литературе, а также по предмету на выбор», – сообщила главный педагог области Гульсум Кожахметова на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Выпускники 11 классов сдают пять экзаменов: письменные по алгебре и началам анализа, по казахскому/русскому языкам, по казахскому языку и литературе или русскому языку и литературе, по предмету на выбор и устный экзамен по билетам по истории Казахстана.

Материалы к выпускным экзаменам доставят во все отделы образования к 25 мая. Итоговая аттестация будет на базе школ с соблюдением всех санитарных требований. Торжественная линейка, посвященная последнему звонку, пройдет в традиционном формате 25 мая.

Ранее сообщалось, что выпускникам и их родителям рекомендовано отказаться от праздничных застолий и проведения выездных экскурсий на арендованных авто. Запрещено привлекать к проведению мероприятий аниматоров, праздничные агентства, артистов, частные студии.


Автор:
Корреспондент
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