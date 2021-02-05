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Более 300 водопропускных сооружений нуждаются в ремонте – МЧС

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Февраля 2021, 17:36
Более 300 водопропускных сооружений нуждаются в ремонте – МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев озвучил проблемные вопросы касательно подготовки к паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы безопасности в паводковый период находятся на особом контроле Правительства страны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, руководства акиматов регионов. С этой целью ежегодно проводится комплекс мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации в паводковый период», - сказал Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК.

В то же время, по его словам, говорить о полной готовности к паводковой ситуации пока не приходится.

«Имеются вопросы, требующие решения в самые кратчайшие сроки. Это вывоз снега из населенных пунктов, готовность гидротехнических сооружений к приему и безаварийному пропуску воды, очистка арыков, каналов, водопропускных сооружений», - добавил спикер.

Как дополнительно сообщили в пресс-службе МЧС, по республике требуют ремонта 344 сооружения (г. Алматы – 10, Алматинская – 31, Акмолинская – 36, Актюбинская – 20, ВКО – 140, Жамбылская – 19, ЗКО – 16, Карагандинская – 33, Костанайская – 22, Кызылординская – 7, Мангистауская – 1, Павлодарская – 1, СКО – 6, Туркестанская - 2).

Ранее первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев рассказал о готовности страны к паводкам. Он т акже сообщил, что для борьбы с паводками МЧС готовит более 10 тысяч спасателей. По информации МЧС, республиканское учение спасателей пройдет в марте.


Безопасность   Паводок   МЧС  
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